Vandenbempt ziet Deila nog tijdje afstappen van "avontuurlijk voetbal": "Misschien doet hij dat helemaal niet"

Club Brugge won de topper tegen Antwerp, maar daarmee is het allemaal nog niet opgelost bij blauw-zwart. Het niveau is immers nog steeds niet wat er verwacht mag worden. Peter Vandenbempt bouwt dan ook de nodige voorzichtigheid in.

Vandenbempt zag Club zondag allesbehalve overtuigend spelen. "Of ze nu vertrokken zijn? Daar durft niemand zijn hand voor in het vuur steken, denk ik", begon hij bij Radio 1. "Na twee goeie resultaten is het vertrouwen wel stilaan terug. Nu willen ze ook dominant spelen, maar ik vond het gisteren een draak van een match die geen winnaar verdiende." Ronny Deila heeft deze week ingegrepen en Hugo Vetlesen blijkt daar het grootste slachtoffer van. "Deila is geplooid voor de druk van bovenaf om af te stappen van zijn avontuurlijke intenties. Het heeft de positie van de coach niet bepaald versterkt, maar er zijn wel resultaten." "Het wordt interessant om te zien hoe lang Club het op deze manier zal doen. Want nu volgen in de competitie matchen tegen Union en Cercle Brugge. Zo lang zal hij het wel zo doen, maar misschien wordt er daarna weer meer gedacht aan aanvallen. Of misschien ook niet, als het blijft werken."