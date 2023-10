Wie heeft het antwoord in Mechelen? Steven Defour en KVM in vieze papieren, Anderlecht krijgt gezelschap op plek 2

KV Mechelen kon maar beter winnen, anders kon de druk op trainer Steven Defour wel eens heel groot worden. Die situatie voltrekt zich nu, nadat Cercle Brugge Achter de Kazerne de drie punten pakte en zo voorlopig Anderlecht bijbeende op plek 2.

Een rommelige eerste helft met weinig momenten van opwinding. Een KV Mechelen dat vertrouwen miste en zich met de eigen opbouw in moeilijkheden bracht. En een Cercle dat ook niet meer deed dan eens zijn moment te proberen pakken. Dat is zowat de samenvatting van de eerste 45 minuten, met een totaal van 3 kansen op de teller.

Na een hoekschop van Siquet zag Popovych zijn kopbal via de dwarsligger over doel botsen. Kort nadien eens ruimte voor KV: Storm viseerde de linkerbenedenhoek. Warleson tikte in hoekschop. Aan de overzijde kopte Bates een afgeweken schot van Van der Bruggen weg op de doellijn, zodat het toch met 0-0 rusten was.

Geen 1-0 voor KVM maar 0-1 voor Cercle

Als je in de hoek zit waar de klappen vallen, is de factor geluk je ook vaak niet goedgezind. Dat moeten ze in Mechelen ondervinden. Van Hecke nam een afvallende bal in één tijd op de slof, Warleson tikte tegen de paal. In plaats van 1-0 werd het 0-1. Denkey rondde vlak nadien een mooie tegenaanval van Cercle af in de verste hoek.

Aanvalsdrang langs Mechelse kant was er na de pauze zeker veel meer dan voordien, maar daar kochten de Kakkers weinig voor. Integendeel, Olaigbe toonde zich genadeloos toen de zee voor hem openging en maakte de 0-2. Lauberbach kreeg in het slot nog de kans op de aansluitigstreffer, maar mikte die op Warleson.

Druk op Steven Defour

De thuisploeg leek de kelk tot op de bodem moeten ledigen wanneer de bal op de stip ging voor handspel. Denkey schoot de elfmeter tegen de paal en bij de herneming was het buitenspel. Cercle zal er niet om treuren: het blijft knap bovenaan meedoen. Voor KVM en Steven Defour is het omgekeerde het geval.