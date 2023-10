Sandy Walsh komt met de schrik vrij na bloederig incident

Sandy Walsh moest noodgedwongen naar de kant tijdens de nederlaag van KV Mechelen tegen Cercle Brugge. Hij komt zelf met een medische update.

Sandy Walsh kreeg in de toegevoegde tijd van de eerste helft een stevige tik op de enkel. Hij deed zijn schoen uit en zijn sok zag vuurrood van het bloed. Na even wat verzorging aan de kant probeerde hij wel de eerste helft nog vol te maken.

Tijdens de rust werd besloten dat Walsh niet meer verder kon en de wedstrijd moest staken. Het was Malede die in zijn plaats kwam. Voor KV Mechelen was het al de tweede noodgedwongen wissel nadat eerder Raemaekers van het veld moest.

Walsh kwam zelf met een medisch bulletin een tijd na de wedstrijd. Hij kreeg een aantal hechtingen, maar alles zou in orde komen. Naar alle waarschijnlijkheid is de schade beperkt gebleven tot louter een vleeswonde en zo komt Walsh toch wel met de schrik vrij.