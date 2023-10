STVV wint op de valreep van RWDM na knotsgekke slotfase!

STVV won vrijdagavond met 2-1 van RWDM. Dit na een zwakke wedstrijd van beide ploegen, die alsnog een knotsgekke slotfase kende.

Vrijdagavond trapten STVV en RWDM speeldag 12 in de Jupiler Pro League op gang. Bij STVV kregen we met Zahiroleslam meteen een verrassing in de basis. Hij verving Kaya. Voor de rest geen wijzigingen. Ook bij RWDM zagen we dezelfde elf als in de wedstrijd tegen Westerlo.

De wedstrijd begon aan een erg laag tempo. We zagen vooral STVV de bal rondtikken zonder echte kansen. Beide ploegen brachten écht niet hun beste voetbal. Tegen het halfuur aan zat STVV aan zo’n 65% balbezit, zonder een echte doelpoging.

RWDM haalde hun hoop uit het balverlies dat STVV regelmatig op kinderlijke manier leed op het middenveld, hierdoor konden ze soms naar voor opschuiven. Er werd door de thuisploeg wel geprobeerd, maar er werd geen oplossing gevonden. Eén keer voor rust kon Ito ontsnappen met een heerlijke dribbel, maar hij besloot later op doelman Defourny.

STVV-coach Thorsten Fink greep meteen na rust in door Ito te wisselen voor Yamamoto. Na de koffie begonnen beide ploegen er opnieuw heel traag aan. STVV toonde weinig drang naar voor en RWDM toonde weinig drang om zelfs maar de bal te hebben.

Na een uur gespeeld te hebben bleven de supporters nog steeds flink op hun honger zitten. Echte kansen waren niet aan de orde. Een dikke tien minuten voor het einde kreeg STVV na een VAR-interventie toch nog een penalty voor hands. Koita trapte die strafschop staalhard binnen.

Een paar minuten voor het einde kreeg Gueye de bal plots voor zijn voeten in de zestien en trapte ook hij de bal beheerst binnen. In de 96e minuut liet Hashioka Stayen alsnog ontploffen na een geweldige kopbal om de 2-1 op de bordjes te zetten.

STVV weet zo weer wat winnen is en klimt naar een voorlopige negende plaats. Voor RWDM is het de zesde keer op rij dat er niet gewonnen wordt. De club blijft steken op de elfde plaats.