De magische linker van Dreyer bezorgt Anderlecht grootste overwinning van het seizoen

Na zes minuten stond Anderlecht op achterstand na een fantastische goal van Misao. Maar Anders Dreyer zette dat nog voor de rust recht. Geen inzinking bij de Brusselaars na de pauze deze keer, want zeven minuten ver stond het al 4-1.

Anderlecht op zaterdagavond, da's een show geworden. Niet enkel met die nieuwe lichtinstallatie, maar ook op het veld. Er waren nog geen tien minuten gepasseerd of er was al een wereldgoal gevallen. Wel niet aan de kant waar het Lotto Park het graag zag gebeuren.

Een beauty en een parel

Misao haalde de trekker over vanop zo'n 25 meter en de bal verdween in het zijnet. Al had Schmeichel daar nu wel een late reactie op... Wel een heerlijke treffer! Maar niet getreurd voor de Anderlecht-fans. Even later haalde ook Anders Dreyer zijn beste impressie van Jude Bellingham boven. Van buiten de zestien schoot hij met een prachtig schot de bal ook in het zijnet. Een pareltje!

Anderlecht domineerde de match en belegerde bij momenten de zestien van OH Leuven. Het was wachten tot de 2-1 viel en niet toevallig kwam die weer van de voet van Dreyer. Als de Deen niet op snelheid moet spelen, is hij niet van zoveel waarde. Als hij kan uithalen... dan is hij van goudwaarde.

© photonews

Dreyer en zijn magische linker

Vincent Kompany verbood zijn spelers ooit van buiten de zestien te trappen. Wel, als hij toen Dreyer had gehad, zou hij dat nooit gezegd hebben. Voor de tweede keer haalde de winger zijn zware linker boven en de bal ging voorbij alles en iedereen over Prévot in doel.

Dreyer is geen echte winger, daarvoor heeft hij niet genoeg snelheid. Daarom laat Riemer hem ook steeds naar binnen komen om te trappen en verandert Hazard regelmatig van kant. Het aanvalsspel van paars-wit begint zo vorm te krijgen.

Anderlecht liet het deze keer niet meer liggen. In de tweede helft was het al heel snel beklonken. In minuut 52 stond het al 4-1 na goals Dolberg en Stroeykens. Die laatste was een 100 procent Neerpede-doelpunt met Leoni die voor de assist zorgde, zijn zesde al.

Als Anderlecht het gaspedaal echt had blijven induwen, had de score nog veel hoger kunnen oplopen. Leuven was geen partij voor de Brusselaars. Uiteindelijk werd het wel nog 5-1. En hoe! Dreyer nogmaals en deze keer plaatste hij de bal met heel veel gevoel in de kruising. Wat een match van de Deen!