Zwakke competitie in België? "Zonder hem vijf punten minder voor Anderlecht en hij speelt niet goed"

RSC Anderlecht won met 5-1 van OH Leuven. De ploeg van Brian Riemer blijft tweede in de rangschikking van de Jupiler Pro League.

Walter Meeuws vindt dat het niveau van de Jupiler Pro League door de media stevig wordt opgepompt. “Komt er een jonge gast zijn neus aan het venster steken, dan wordt hij al meteen aan ploegen uit het buitenland gelinkt”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

“Na twee of drie goede matchen, hè. Dan nemen jullie de katapult en schieten hem de hoogte in. Alle begeleidende componenten zoals de oefenvelden, fysieke begeleiding en intensiteit op training zijn flink verbeterd tegenover vroeger. Dan zou het voetbal dat ook mogen zijn, vind ik.”

Het niveau is lang niet meer wat het geweest is, zo oordeelt Meeuws. “Kwantiteit in plaats van kwaliteit. Koop drie goede spelers in plaats van zes twijfelgevallen.”

Een goede spits is daarbij absoluut noodzakelijk vindt Meeuws. Hij wijst naar de situatie bij RSC Anderlecht, dat tweede staat in de rangschikking.

“Zit Dolberg niet bij Anderlecht, dan hebben die ook vijf punten minder. En die heeft dan nog niet goed gespeeld, hè”, besluit Meeuws.