En nu Riemer? Trainer Anderlecht heeft een "positief probleem", maar het is wel niet makkelijk op te lossen

Anderlecht speelde voor de derde keer op rij met dezelfde basiself. Nadat Thomas Delaney zich blesseerde kwam Mario Stroeykens in de ploeg tegen KV Mechelen. Nogal verrassend, maar sindsdien gaat de jongeling er niet meer uit. En nog verrassender: laat hij het zijn die voor evenwicht zorgde.

De eerste weken van de competitie was ook Brian Riemer op zoek naar evenwicht op zijn middenveld. Anderlecht won wel veel, maar kon het middenveld niet domineren met Mats Rits, Thomas Delaney en Théo Leoni. Met Stroeykens op het veld lukt dat blijkbaar wel.

Omdat de 18-jarige hoger op het veld speelt en eigenlijk heel goed samenwerkt met Hazard en Dreyer. Twee goals en een assist in drie basisplaatsen, dat is knap. Dat heeft Riemer ook gezien. "Vandaag was het Mario zijn beste match onder mij", vertelde hij na de match tegen OH Leuven.

Maar wat nu? Delaney is geen man die je op de bank zet en Leoni blijft de straffe prestaties opstapelen. Het andere Neerpede-product zorgt voor assists. En Mats Rits is de man die alles opveegt voor de verdediging en het vuile werk opknapt.

"Dat er concurrentie is, ga ik nooit iets negatiefs noemen. Dat is een positief probleem. Arnstad pusht ook, Diawara is een international en ja, Thomas komt terug. Het zal aan mij zijn om de zware keuzes te maken, maar ik ben er blij mee", aldus Riemer.

Al zouden we ook niet meteen in zijn plaats willen zijn. Iedereen speeltijd geven, wordt niet makkelijk. "In de bekermatch zullen we roteren, al weet ik nog niet hoeveel", zei Riemer nog.