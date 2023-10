Uitspraak die bewijst dat Anderlecht helemaal terug is: "Hier moeten we onze punten niet rapen"

De voorbije seizoenen kwamen tegenstanders naar het Lotto Park met het gevoel dat er wel iets te rapen viel. Die teneur is in 12 matchen gekeerd. Anderlecht boezemt weer angst in.

Throwback naar vorig jaar 4 september. Fabio Silva had in minuut 85 nog kunnen gelijkmaken. Na de match vloekten de spelers van OHL in de mixed zone: "Hier zat meer in. We wisten dat we Anderlecht in de problemen konden brengen", klonk het.

Na de zware nederlaag was de conclusie enigzins anders. "Kijk, de 5-1 vind ik te zwaar, maar er valt niets af te dingen op de zege van Anderlecht", aldus coach ad interim Eddy Vanhemel. "We zijn ook niet de eerste en zullen zeker niet de laatste ploeg zijn die op Anderlecht komt verliezen. Het is niet hier dat wij onze punten moeten rapen."

Vanhemel ziet wel dat het nog een zware degradatiestrijd wordt. "Onze prestatie was ontoereikend om te winnen van een topteam, maar met deze energie zullen we tegen de tegenstanders waarmee wij moeten concurreren wel competitief zijn. We zullen moeten knokken voor het behoud, maar we zullen het halen. We hebben te veel kwaliteit."