Erop en erover: Leider Union SG draait scheve situatie helemaal om tegen hekkensluiter KVC Westerlo

Union SG heeft zondag met 1-3 gewonnen op het veld van KVC Westerlo. De Kemphanen bleken een stugge tegenstander, maar uiteindelijk gingen de punten mee op de bus naar Brussel.

Zondagnamiddag namen KVC Westerlo en Union SG het tegen elkaar op. Bij Westerlo werd er wat gepuzzeld. De Roeck wisselde vijf spelers in vergelijking met de wedstrijd tegen RWDM. Kapitein Neustädter viel uit de ploeg en gaf zijn aanvoerdersband door aan Bolat. Bij Union kwamen Sykes en Sadiki in de basiself.

Union begon meteen sterk aan de wedstrijd met een grote druk naar voor. De boodschap was duidelijk: zo snel mogelijk een doelpunt maken. Het ging echter helemaal niet volgens plan voor de Brusselaars. Erdon Daci bracht Westerlo na tien minuten al op voorsprong na een heerlijk uitgespeelde aanval. De spits scoorde zo zijn tweede van het seizoen.

Union ging meteen op zoek naar de gelijkmaker. Puertas trapte van dichtbij op Bolat. Niet veel later schoot Stassin net voorlangs en had het evengoed 2-0 kunnen staan na een kwartier. Westerlo leek veel vertrouwen te hebben getankt en durfde goed voetballen na het doelpunt, dit was terug het spel dat we van de Kemphanen gewoon zijn van vorig seizoen.

Het Kempens geluk bleef niet duren. Op het halfuur nam Lapoussin een afvallende bal geweldig op de slof en joeg de bal tegen de netten. Zo gingen we rusten met een 1-1 gelijke stand.

Na de rust leek Westerlo wat weg te zakken. Dat betaalde de thuisploeg al snel cash. Castro-Montes kon van ver voorzetten en bereikte Eckert Ayensa die de bal vrij in doel kon koppen. Zo kwam Union iets voor het uur op voorsprong.

Union zag een doelpunt afgekeurd worden omdat Bolat bij een corner omver werd gelopen. Yow trapte even later een geplaatste bal net naast het doel, Moris leek al verslagen. Het bleef even kansen regenen langs beide kansen want Amoura kon op de counter als een speer richting doel gaan. Hij kapt de laatste man uit maar ziet zijn schot naast gaan.

Op het einde kon Amoura nog voor een derde doelpunt zorgen nadat Madsen de bal op kinderlijke wijze verliest in de achterhoede. Hij deed het erg netjes met een boogballetje. Het is overigens niet de eerste keer dat Westerlo een wedstrijd ziet beslist worden in hun nadeel door een blunder in de verdediging.

De wedstrijd eindigde op 1-3 voor de bezoekers na een spannende pot voetbal. Zo blijft Westerlo alleen laatste met zeven punten. De Brusselse club blijft zo dan ook alleen leider met 28 punten. Dat zijn er vier meer dan eerste achtervolger Anderlecht.