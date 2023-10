Mignolet neemt het op voor Vanaken na kritiek op leiderschap én heeft er opmerkelijke verklaring voor

Club Brugge heeft na twee nederlagen in de competitie opnieuw kunnen winnen. Simon Mignolet was uiteraard tevreden achteraf en nam het op voor zijn kapitein.

Club Brugge knoopte na twee nederlagen op verplaatsing opnieuw aan met een zege in Jan Breydel, dat was ook al van 16 september geleden tegen Charleroi. Na de Europese zege tegen Lugano opnieuw een opsteker voor Club Brugge.

"Na de nederlaag tegen Kortrijk zijn we back to basics gegaan: intensiteit, duelkracht, spelen met een gezonde wil. Dat toonden we al in Lugano en vandaag opnieuw. Het was een mature wedstrijd van ons, in een belangrijke wedstrijd tegen Antwerp. Eentje met veel inzet", zei Mignolet achteraf.

"We zijn rustig gebleven en voor de rust heb ik geen enkele bal gezien. De tweede helft was meer open, maar we hebben verdiend gewonnen. De mentaliteit was goed, dat zag je na de gelijkmaker", zei de doelman nog.

Hans Vanaken

Mignolet nam het ook nog op voor kapitein Hans Vanaken, die wel wat kritiek kreeg op zijn gebrek aan leiderschap. "Hans is nu twee keer belangrijk geweest. We sturen zoveel mogelijk bij in de kleedkamer. Wij zijn niet de grootste praters, waarschijnlijk omdat we Limburgers zijn."

"Maar op de juiste momenten proberen we de groep wel altijd te steunen op moeilijke momenten. Dat hebben we opnieuw gedaan en ik denk dat we twee goede wedstrijden gespeeld hebben na de lessen die we getrokken hebben na de nederlaag tegen Kortrijk", zei Mignolet nog.