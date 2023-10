Toby Alderweireld reageert voor het eerst op inbraakpoging tijdens Champions League-match tegen Porto

Toby Alderweireld heeft voor het eerst gereageerd op de inbraakpoging die bij hem thuis plaatsvond tijdens de Champions League wedstrijd tegen Porto. Hij heeft ook maatregelen genomen.

Terwijl Toby Alderweireld woensdag op het veld stond tegen FC Porto, probeerden overvallers in te breken in zijn huis in Kapellen. De overvalles geraakten niet binnen, maar de vrouw en kinderen van Alderweireld zijn wel nog altijd aangeslagen.

Na de wedstrijd tegen Club Brugge reageerde Alderweireld voor het eerst op de inbraakpoging. "Het is nog moeilijk thuis, maar dat is normaal. En zeker als je die camerabeelden ziet. Ik heb het een beetje van mij kunnen afzetten, maar er is vooral frustratie dat het gebeurde wanneer ik er niet was."

Maatregelen genomen

Dat de overvallers niet binnen raakten heeft Alderweireld te danken aan de bouw van zijn huis, dat uitgerust is met de nieuwste apparatuur. "Maar ik kan wel begrijpen dat mijn vrouw een schrik heeft opgedaan", aldus Toby Alderweireld.

Alderweireld heeft wel maatregelen genomen na de overval. Zo zullen zijn vrouw en kinderen de komende tijd niet meer alleen thuis zijn. De Antwerp-kapitein zei dat er nu iemand binnen en buiten zal zijn bij zijn huis, zodat zijn vrouw en kinderen nog beter beschermd zijn.