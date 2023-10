"The Roef is on fire" zorgt voor waanzinnige statistiek, Vanhaezebrouck reageert: "Ik weet veel, maar niet alles"

KAA Gent hield de punten thuis tegen Standard. Het won met 3-1 en mocht daar vooral doelman Davy Roef voor danken. Die stopte niet één, maar twéé strafschoppen. En zo zet hij stilaan echt waanzinnige cijfers neer.

Meteen na de 3-1 zege tegen Standard galmde doorheen het stadion "The Roef, The Roef, The Roef is on fire. Follow the leader ..." en dan weet je meteen dat de stadion-dj zijn pappenheimers kent én dat Davy Roef een goede wedstrijd heeft gekeept.

Met twee gestopte elfmeters van Wilfried Kanga was hij dé held van het verhaal op zondagavond. "Waarom hij doet wat andere keepers niet lukt? Dat moet je aan hem vragen. Ik weet veel, maar niet alles. Je hebt het of je hebt het niet", aldus Hein Vanhaezebrouck over zijn doelman.

38,9% gestopte strafschoppen

"Het is een kwaliteit van hem, hij is een van de beste daarin. Er is een voorbereiding natuurlijk, maar hij schat het gewoon goed in. Het is een spelletje tussen trapper en doelman en hij heeft iets wat sommige keepers totaal niet hebben."

En wat denkt Roef er dan zelf van? "Ik ga niet al mijn geheimen uit de doeken doen. Ik bestudeer de gewoontes van de strafschopnemers." Volgens Transfermarkt zit Roef dankzij zijn drie gestopte strafschoppen in een week (1x Gunnlaugsson donderdag, 2x Kanga) nu aan 14 gestopte strafschoppen op in totaal 36 stuks. Dat is een percentage van 38,9 gestopte - weinig doelmannen doen beter in de wereld.