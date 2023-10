Serge Gumienny heeft duidelijke boodschap over VAR-tussenkomst bij doelpunt van Munoz

KRC Genk won met 0-3 op bezoek bij KV Kortrijk. Over het derde doelpunt van Daniel Munoz was wel een en ander te doen.

KV Kortrijk is een lastige verplaatsing. Dat ondervond Club Brugge vorig weekend nog aan den lijve. KRC Genk had het afgelopen weekend ook moeilijk, maar pakte toch een belangrijke driepunter.

Het was Tolu Arokodare die na de rust als eerste de weg naar doel vond. Joseph Paintsil en Daniel Munoz pakten ook nog een doelpuntje mee, al was er over die laatste goal immers heel veel te doen. De lijnrechter had immers gevlagd.

“Het is goed dat het doelpunt van Muñoz gevalideerd werd, want het is geen buitenspel”, zegt ex-scheidsrechter Serge Gumienny aan Het Belang van Limburg. “Het is ook goed dat de VAR in zo'n fase kan tussenkomen.”

Al begrijpt Gumienny de fout ook. “Ik heb begrip voor het foutje van de lijnrechter, want het is nogal een verwarrende fase met verschillende spelers die door mekaar lopen, een afgeweerd schot op doel en noem maar op. Het is iedere keer op de limiet. Het is duidelijk, maar niet dat er één meter verschil tussen zit. Het is allemaal redelijk nipt.”

Toch zouden dit soort fases niet mogen voorvallen volgens Gumienny. “Het is positief dat er nu een VAR is. Mag dat gebeuren? In principe niet. In het verleden moesten we het ook correct hebben zonder VAR, maar daar is de VAR dus met succes voor ingevoerd om zulke fouten eruit te halen.”