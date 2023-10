Toch blessure? Vrancken geeft uitleg bij situatie van El Khannouss

Opvallende wissel in het elftal van KRC Genk. Wouter Vrancken hield Bilal El Khannouss uit de basis van de Limburgers.

Vijf nieuwe namen zette trainer Wouter Vrancken zondag tegen KV Kortrijk in het basiselftal van KRC Genk. De opvallendste was hoe dan ook Bilal El Khannouss.

Het was van de openingsspeeldag tegen RWDM geleden dat de Marokkaanse international bij KRC Genk niet meer in het basiselftal stond.

Na afloop van de wedstrijd liet trainer Wouter Vrancken zich uit over de wissel. Hij wees daarin op het feit dat El Khannouss uit voorzorg aan de kant gehouden werd.

“Bilal incasseerde een stevige trap tegen Ferencvaros, bovendien verwachtten we hier een stevige fysieke strijd”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

“Daarom wilden we hem een beetje sparen, het zijn ook bijzonder drukke weken. Maar hij was wel speelklaar, daarom viel hij ook in in de slotfase.”

Wellicht houdt Vrancken hem ook in de beker tegen Visé aan de kant, maar voor de topper tegen Royal Antwerp FC van volgende week lijkt er helemaal geen probleem te zijn.