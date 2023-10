Felice Mazzu niet mals na nederlaag tegen KAS Eupen en viseert duidelijk waar de fout lag

Sporting Charleroi verloor zaterdag van KAS Eupen. De troepen van Felice Mazzu konden geen vervolg breien aan de zege tegen Antwerp.

Wie dacht dat KAS Eupen na zes nederlagen op rij voor de bijl ging gaan tegen Sporting Charleroi was eraan voor de moeite. De Panda’s verhinderden zo een 9 op 9 voor Felice Mazzu en co.

“U zult begrijpen dat ik zeer gefrustreerd op de partij terugkijk”, klonk het bij Felice Mazzu in Het Laatste Nieuws. “Niet omdat er te weinig inzet of een foute mentaliteit bij mijn spelers was, maar omdat we hier een kans lieten liggen om te groeien als groep.”

Mazzu was niet te spreken over de verdediging. “Pijnlijk hoe we met een achterstand de kleedkamer in moesten, terwijl we nauwelijks wat weggaven. Maar bij de tweede treffer verdedigen we als kleine kinderen op de achterlijn. Dat het daarna niet meer lukte terug te knokken, valt samen te vatten in de slotminuut met de kopbal van Badji op de paal.”

En zo is er ook wat onzekerheid richting de bekermatch. “Dan weet je: vandaag niet. Het uitvallen van Marcq met een kuitblessure en de onbeschikbaarheid van Mbenza door een knieletsel hielpen natuurlijk ook niet. Of ze op Thes Sport kunnen aantreden, weet ik nu nog niet.”