Dante Vanzeir is de man van de wedstrijd met 2 goals en een assist

2 goals en een assist. Dante Vanzeir was de uitblinker bij Union in de 1-6 zege bij KV Oostende.

Meteen na de wedstrijd kreeg Dante Vanzeir lof na zijn 2 goals en zijn assist, maar bij Eleven bleef hij bescheiden. "Ik ben blij dat ik een aandeel had in de doelpunten", klonk het. "Het belangrijkste is dat we gewonnen hebben en dat verschillende ploegmaats hebben gescoord."

Vanzeir vertelde ook dat ze op voorhand een moeilijke wedstrijd hadden verwacht: "Maar we scoorden snel. We domineerden de match en pakten die goed aan. Zo maakten we het een gemakkelijker. We hebben een goede zaak gedaan."

Ook pakte Vanzeir uit met een mooie assist. Hij zette Lynen alleen voor doel. "Ik zag hem staan en ik ben blij dat hij zijn doelpunt heeft kunnen meepikken. Dat is goed voor het vertrouwen", sloot Vanzeir af.