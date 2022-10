Karel Geraerts heeft lof voor zijn spelers: "Ze waren mentaal klaar voor deze wedstrijd"

Bij KV Oostende liep er veel fout. Tot groot contrast bij Union. Karel Geraerts was dan ook zeer tevreden over de prestatie van zijn ploeg.

"De ploeg was mentaal klaar voor de wedstrijd", begon bij Karel Geraerts bij Eleven. "Op voorhand hadden we een moeilijke wedstrijd verwacht, maar de spelers toonden veel enthousiasme. Ze hebben gedaan wat ze moesten doen."

Geraerts bleef met lof strooien voor zijn spelers: "Het is een goede groep. Ze gunnen veel aan elkaar. Ook zoeken ze de combinatie op en willen ze druk zetten. Ze willen gewoon voetballen."

"Ook hebben we getoond dat we over een brede kern beschikken. Tegen Oostende is dat gebleken. We hebben enkele spelers kunnen laten rusten. Dat is belangrijk voor deze periode van het jaar", besloot Geraerts.