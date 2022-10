Vanderhaeghe zwaar ontgoocheld na zwaarste nederlaag ooit: "Ik voel me in de steek gelaten door de groep"

Union ligt KV Oostende niet. Vorig seizoen kregen de Kustjongens al eens 1-7 om de oren van de Brusselaars. Deze keer werd het 1-6. De grootste nederlaag die Yves Vanderhaeghe ooit als coach moest slikken.

Vanderhaeghe zat er als een geslagen man. "Vandaag hebben we weinig recht om te spreken. Elk schot op doel was binnen. We verloren onze motivatie, wat niet zou mogen gebeuren. Wij zitten in een situatie waarin we ons vel moeten redden. Ons goed begin viel al snel weg. Ik miste leven in de ploeg en maakte me boos. Iedereen lieet zich doen. Dit is een grote ontgoocheling en ik voel me verantwoordelijk. Ik voel me in de steek gelaten door de groep", zei een diep ontgoochelde Vanderhaeghe.

Al wil hij ook snel de rug weer rechten. "Eén match is natuurlijk geen volledig seizoen. Met alleen verwijten te geven geraak je niet vooruit. Dat ben ik niet gewoon, noch als speler, noch als coach. Over de komende matchen op Antwerp en tegen Zulte-Waregem moeten we nu niet spreken als je met schaamrood op de wangen naar de kleedkamer moet stappen. Laten we eerst proberen te slapen."