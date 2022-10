Intens avondje in Leuven: thuisploeg mist penalty en Genk knokt zich met man minder naar voorlopige leidersplaats

Om de leidersplaats te pakken, moet daar ook voor geknokt worden. Dat ondervond Genk in Leuven, waar het een helft met een man minder speelde. Genk sleepte wel de overwinning uit de brand en wipt voorlopig over Antwerp.

Voor aanvang van de partij was OHL de nummer 5 en Genk de nummer 2 in de stand. Van het onderlinge duel mocht dan wel één en ander verwacht worden. Voetballend konden die verwachtingen niet helemaal ingelost worden in de eerste 45 minuten: het spel lag hiervoor net iets te vaak stil. Wel was er een enorme beleving op het veld, met beide ploegen die hun periodes hadden waarin ze druk konden zetten.

Nadat González tegen de arm van Cuesta schoot, ging de bal al snel op de stip. Kiyine schoot zo slap in dat het niet eens moeilijk was voor Vandevoordt om de elfmeter te pakken. Geen 1-0, maar op het kwartier wel de 0-1. Onuachu zette een één-tweetje op met Trésor. Cojocaru kon de plaatsbal van de spits enkel tegen de binnenkant van de paal duwen en zo verdween het leer alsnog in de netten.

Ongelukkig voor Leuven was dat Pletinckx op dat moment aan de zijlijn stond voor verzorging. Preciado hielp de thuisploeg wel een handje. Net toen Genk het een kwartier goed onder controle had en de rust in zicht was, liet de Ecuadoriaan zich opnaaien bij een opstootje. Preciado gaf Thorsteinsson een fikse duw: een rood karton was de straf voor de Genk-speler.

Met een man meer was het duidelijk wat OHL na de pauze te doen stond: naar voren trekken. Dat deden de Leuvenaars ook en ze hadden nog een heleboel variaties op stilstaande fases achter de hand. Eentje leidde tot een plaatsbal van invaller Al-Tamari, Vandevoordt dook diens poging uit zijn doelvlak.

In de eerste 25 minuten na rust was het wel degelijk een OHL-stormpje, maar nadien kon Genk de thuisploeg toch goed afhouden zonder zwaar in de problemen te komen. De spelers van Vrancken moesten het eens op een andere manier doen: niet meer op het einde het verschil maken, de clean sheet was noodzakelijk en die hielden ze ook vast. Genk springt voorlopig naar de leiding. Antwerp speelt zondag nog wel uit bij Standard.