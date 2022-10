Gaat Vandevoordt zich nu ontpoppen tot specialist? "Gaf een boost, nooit gevoel gehad dat ik in schietkraam stond"

Was dit een belangrijk moment in de loopbaan van Vandevoordt? Hij zou zich wel eens tot specialist kunnen ontpoppen na zijn penaltysave in Leuven. De doelman van Genk lijkt er wel de 'feel' voor te hebben.

Maarten Vandevoordt kon zijn vreugde moeilijk wegsteken na de moeizame zege van zijn elftal. "Dit is wel lekker, ja. Of je mij een penaltypakker kunt noemen? Dat weet ik niet. Ik stel wel vast dat ik bij strafschoppen vaak in de juiste hoek ligt. Dat was deze keer ook het geval. Als die dan slap ingetrapt is, heb je als doelman een kans." Klinkt logisch, maar je moet het dan nog altijd doen.

Dat Vandevoordt de strafschop van Kiyine stopte, gaf Genk de kans om later in de partij zelf op voorsprong te klimmen. "Uiteraard gaf het mij een boost." Vandevoordt was meteen vertrokken voor een prima prestatie. Dat was nodig, want met een man minder kregen de bezoekers het nog lastig. "Natuurlijk moest ik enkele keren goed tussenkomen, maar ik heb nooit het gevoel gehad dat ik in een schietkraam stond."

Vierde clean sheet

Er heerste dan ook tevredenheid over het werk van zijn defensie. Van het gehele collectief, eigenlijk. "De jongens hebben het al bij al goed dichtgehouden. Dit zijn de mooiste overwinningen, het is dan ook een overwinning van het team. Voor mezelf is het leuk dat ik mijn vierde clean sheet van het seizoen beet heb. Ook fijn om al dan niet tijdelijk helemaal bovenaan te staan in de stand."