Vrancken ziet elftal nu ook strijdend de zege pakken: "Preciado laat ploeg in de steek, maar het is een brave jongen"

Vrancken blijft met zijn team de zeges opstapelen. Na het rood voor Preciado was het echt strijden deze keer, maar ook dat kunnen ze dus in Genk.

In het oorspronkelijke plan was Wouter Vrancken vooral beducht voor wat tegenstander OHL in de omschakeling zou doen. "Ze bleven heel laag staan en speculeerden op de counter. Wij kregen in de eerste helft de bal. Een gevaarlijke situatie, als je zelf de doelpunten wil gaan maken. Na die rode kaart wist je dat ze toch uit die egelstelling zouden kruipen."

Hoe zag Vrancken die uitsluiting van Preciado? "Zonder de beelden te hebben bekeken kan ik zeggen dat ik vanuit mijn standpunt wel met de beslissing van de scheidsrechter kan leven. Het is een teleurstellende actie. Preciado laat de ploeg daar in de steek, maar ik ken hem, het is een heel brave jongen."

Felicitaties voor strijdlust

Neemt niet weg dat RC Genk nog een volledige helft met tien man verder moest en dat maakte het niet bepaald makkelijk om de overwinning over de streep te trekken. "We hebben dan een andere kwaliteit laten zien, namelijk vechten voor elkaar. Ik heb de jongens hiervoor ook proficiat gewenst."