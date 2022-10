Bij OHL zagen ze twaalf kansen en zéér ongelukkig tegendoelpunt, Brys legt ook penaltysituatie uit: "Veel frustratie"

Het mocht zaterdag niet zijn voor OHL. Marc Brys zag twaalf kansen. Hoe het qua penalty's nemen in mekaar zit bij zijn ploeg, legde de trainer na de match ook even uit;

"We kwamen aan twaalf kansen en dan was er ook nog die penaltyfase", had Marc Brys alle fases opgeteld waarin OHL gevaarlijk was. "We verdienden dus wel iets meer dan een nederlaag. Ook in de tweede helft bleven we verstandig voetballen. Het lag puur aan de efficiëntie."

Die had echt wel hoger mogen liggen. "Als je aan twaalf kansen komt, dan moet je eerst naar jezelf kijken, want er zal er altijd wel één of twee binnen moeten. Het is niet evident om tegen Genk al die kansen te creëren, het had wel interessant geweest als we er één of twee hadden gemaakt. Jammer, want het was een goede prestatie. Er is veel frustratie die overheerst."

Pletinckx aan de kant bij 0-1

Door het doelpunt van Onuachu bleven ze in Leuven zelfs met lege handen achter. "Zij maken dat doelpunt op een heel ongelukkig moment voor ons", doelde Joren Dom op het feit dat Ewoud Pletinckx op dat ogenblik verzorging kreeg voor een hoofdblessure. "Het is een moment waarop wij met tien staan. Ik denk dat dat doelpunt niet valt als wij met elf staan."

Het had uiteraard allemaal anders kunnen lopen als OHL na vijf minuten op voorsprong was gekomen. Het enige wat hiervoor moest gebeuren, was het omzetten van een strafschop. Opvallend dat Kiyine achter de bal stond. Die stond voor het eerst aan de aftrap na een goede invalbeurt bij Zulte Waregem. Mooi dat hij dan zijn kans krijgt, maar om hem dan al vroeg in die match een penalty te laten trappen...

Vier potentiële penaltynemers

"We hebben een viertal spelers die een strafschop mogen nemen", legt Marc Brys uit. "Diegene die zich het beste voelt, trapt." Het is dan dus aan de spelers om dat zelf aan te geven. "Kiyine nam tijdens een oefenmatch al eens een elfmeter. Hij heeft zijn verantwoordelijkheid genomen. Ik neem hem dus niets kwalijk."