Zulte Waregem toont veerkracht en boekt zege van de hoop in pittige derby bij KV Kortrijk

Kortrijk - Zulte Waregem, dat is altijd een derby op het scherpst van de snee. Gezien de huidige situatie van beide ploegen in het klassement stond er extra druk op de zaak. Of dat spektakel opleverde?

KV Kortrijk telde na elf speeldagen tien punten en kon dus ook nog wel eens een overwinning gebruiken. Coach Custovic was tevreden na vorige week en morrelde niet aan zijn basiself - al verving Dessoleil wel de geblesseerde Radovanovic. Selemani bleek toch fit geraakt voor de 'Vlasico'.

Zes nieuwe namen

Rode lantaarn Zulte Waregem had geen keuze meer en moest echt gaan winnen om een beetje aansluiting te vinden bij het peloton. En dus stuurde Mbaye Leye flink bij, met liefst zes wissels. Bostyn, Vigen, Ciranni, Tambedou, Miroshi en Offor waren de nieuwkomers. (lees er HIER nog eens wat meer over)

© photonews

© photonews

Meteen werd duidelijk dat we een pittige derby te zien zouden krijgen, na vier minuten stond de teller al op evenveel fouten en twee (lichte) gele kaarten. Veel overgave van twee teams die de drie punten heel hard kunnen gebruiken: het leverde ook kansen op.

Bostyn kon zich aan de ene kant meteen een paar keer laten zien, onder meer op een poging van Avenatti. Aan de overkant liet Fadera een open kans op corner helemaal liggen - gehinderd door de zon. Alles in evenwicht, tot Willen onder druk van Keita zijn eigen doelman wist te verschalken: 1-0.

Essevee recht rug na achterstand

Offor & co kwamen daarna nog dreigen, maar De Kerels gingen met een voorsprong de rust in. Wat kan je als Mbaye Leye zijnde dan zeggen in de kleedkamers? We hebben er het raden naar. "Alles komt goed?" Daar moet je al een echte positivo voor zijn.

Maar: die positivo's zouden in de tweede helft hun gram halen. Fadera kwam meteen zijn neus aan het venster steken, Vigen trof even later de lat. Efficiëntie is natuurlijk een codewoord, maar geduld ook een schone deugd.

© photonews

© photonews

Essevee had gelukkig nog meer lekkers in de aperitiefmand zitten - rond 17u15 mag je al eens denken aan een eerste knabbeltje en een glaasje drank. Het hakje van Vossen op een corner was magistraal, Tambedou was goed gevolgd op de redding van Ilic en 1-1.

Vijf minuten later kon Offor er zelfs 1-2 van maken en de Waregemse burger écht moed geven. Hij kopte een voorzet knap tegen de touwen. In de slotfase kon de pas ingevallen Zinho Gano - terug van weggeweest - er vanop de stip zelfs nog 1-3 van maken. Zulte Waregem blijft laatste in de stand, maar tankt heel veel vertrouwen met deze derbyzege en komt tot op twee punten van De Kerels. "Wij zijn de boeren, wij zakken niet" geloven ook de fans er nog/opnieuw in.