Essevee leeft op hoop: "Eerste helft zag je een ploeg die beetje ziek is" en "Het is nog niet gedaan"

De ontlading was bijzonder groot bij Zulte Waregem na de zege op bezoek bij grote rivaal KV Kortrijk. Toch is het maar een eerste stap in een lang proces.

Essevee vierde de tweede zege van het seizoen volop, maar de realiteit blijft dat het team met acht punten voorlopig wel rode lantaarn blijft. Rechtgezet Maar: het peloton is opnieuw in zicht en dus is er opnieuw hoop. "In de eerste helft zag je een Essevee dat een beetje ziek was", aldus coach Leye. "Maar deze keer hebben we het na rust rechtgezet. Ik ben blij met het geleverde werk." Toch beseft de coach ook dat het een hele lange strijd zal worden: "Het is nog niet gedaan, het zal tot de laatste speeldag knokken worden en we hebben nog een moeilijk vervolg."

