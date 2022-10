Kortrijk likt wonden na zure derbynederlaag: "Onvoorstelbaar" en "Heel slechte tweede helft"

KV Kortrijk ging in eigen huis onderuit tegen Zulte Waregem met 1-3. In de eerste helft was er nochtans geen vuiltje aan de lucht.

Kortrijk was op voorsprong gekomen, maar gaf het in de tweede helft helemaal weg. En dus was het wonden likken bij spelers en coach. "Ik kan niet beschrijven hoe ik me nu voel", aldus kapitein Kristof D'Haene. "Dat we het op zo'n manier weggeven na een goede eerste helft? Ik kan het niet geloven." Slechte tweede helft Ook coach Custovic was duidelijk: "De ontgoocheling is groot. Zeker voor onze supporters ben ik teleurgesteld." "Natuurlijk was het een belangrijke wedstrijd voor hen. Onze tweede helft was gewoon heel slecht. We respecteerden het spel niet en er zijn werkpunten op stilstaande fases."