Mbaye Leye gaat er met grove borstel doorheen: zes nieuwe namen, Bostyn in plaats van icoon Bossut in doel

Mbaye Leye heeft voor de belangrijke wedstrijd van Zulte Waregem op bezoek bij KV Kortrijk flink bijgestuurd. Hij opteert onder meer voor Louis Bostyn in doel.

Met Ciranni, Tambedou, Vigen, Novatus Miroshi en Offor komen er ook vijf nieuwe veldspelers aan de aftrap bij Zulte Waregem.

De verrassendste nieuwkomer in de basiself is toch wel Louis Bostyn, die Essevee-icoon Sammy Bossut zo tussen de palen mag/moet vervangen.

Vorige Vlasico

Bostyn is al sinds 2014 doelman bij Zulte Waregem, maar kreeg in het verleden niet al te veel kansen bij Essevee en was er vaak tweede doelman - al begon hij vorig jaar wel aan het seizoen.

In totaal speelde hij tien keer. Zijn laatste wedstrijd dateert van februari, toen hij ook al eens mocht spelen op bezoek bij KV Kortrijk en met 5-0 onderuit ging. Alles samen verzamelde hij al 63 wedstrijden bij Essevee.