Net in de derby tegen KV Kortrijk krijgt Louis Bostyn eerste minuten van het seizoen bij Essevee: "Genieten"

Geen Sammy Bossut in doel bij Zulte Waregem, maar wel Louis Bostyn.

Louis Bostyn kreeg voor het eerst dit seizoen zijn kans bij Zulte Waregem. De laatste keer dat hij mocht spelen was tegen... KV Kortrijk. Op 19 februari werd Zulte Waregem toen naar huis gestuurd met een 5-0 nederlaag.

Ook nu begon het slecht voor Zulte Waregem. Het kwam na 25 minuten op achterstand maar kon in de tweede helft toch nog drie keer scoren. Vooral in de eerste helft deed Bostyn enkele knappe reddingen. "Dit is ook voor mij genieten", zei Bostyn achteraf.

"Ik was opgefokt en gefocust om mij te tonen nu ik weer eens een kans kreeg. We hebben dit als groep gedaan, allemaal samen. Natuurlijk blijven we nog onderaan staan, maar dit was een hele belangrijke stap om eindelijk terug te voelen dat we niet kansloos zijn in die strijd voor het behoud", besloot de doelman.