Anderlecht speelt beste wedstrijd van het seizoen, maar stuit op uitgekookter Club én op Wonderwall Mignolet

Deze keer kan je Anderlecht weinig verwijten. Het spel was er, de inzet en mentaliteit ook, enkel de afwerking faalde. Club Brugge speelde een helft zeker niet op Champions League-niveau, maar zette dat na de rust recht. Nielsen scoorde, maar Mignolet moest hen toch nog rechthouden.

Voetbal is een rare sport. De ene week speel je Atlético Madrid zoek, de andere week is een ploeg in crisis uit de eigen Jupiler Pro League te sterk. De ene week gaan de buitenspelers met gemak over gereputeerde namen als Molina en Mandava, de andere week worden ze opgegeten door N'Diaye en Murillo. Dat zijn toch wel heel vreemde constateringen.

Mentaliteit

Wie gaf Anderlecht veel kans voor de aftrap? Weinigen. De prestatie tegen West Ham was niet van die aard dat ze veel vertrouwen opwekte. Maar kijk, Mazzu greep terug naar zijn 3-5-2 en ineens hadden ze er dan wel zin in bij paars-wit. Da's wat we al eerder schreven: het is geen probleem van systeem, maar van mentaliteit. En tegen Club konden ze in Brussel blijkbaar wat meer opbrengen. Youngsters als Arnstad, N'Diaye en Stassin gaven het voorbeeld.

© photonews

Samen met Silva natuurlijk, maar de Portugees wrong wel de beste kans van de eerste helft de nek om. Een schitterende combinatie, maar hij schoot naast. Stassin - verrassend in de basis - kreeg ook een goeie kans, maar maakte kennis met 'de Wonderwall'. Simon Mignolet dus. Club liet zich intussen opmerken met veel te traag spel en amper beweging vooraan. Wat een verschil met in de Champions League.

Veel beter Club

Hoefkens moet tijdens de rust uit zijn krammen geschoten zijn, want Club kwam heel wat snediger uit de kleedkamer. Van Crombrugge moest zowel Sowah, Jutgla en Olsen van een doelpunt houden. Aan de andere kant liet Mignolet zich nog eens opmerken op een poging van Arnstad. 't Was een heel aangename topper te noemen.

© photonews

Anderlecht speelde zijn beste wedstrijd van het seizoen, maar had verzuimd zijn kansen af te maken. En dat blijven ze bij Club niet doen. Blauw-zwart heeft métier in de ploeg en dat blijft geduldig. Vanaken speelde bijvoorbeeld niet zijn beste match, maar toen hij de bal in de zestien kreeg, behield hij het overzicht en legde perfect af voor de inlopende Nielsen: 0-1. De Deen heeft er een handje van weg om tegen Anderlecht te scoren.

The Wonderwall

Anderlecht bleef er wel in geloven. Iedereen zag een kopbal van Wesley Hoedt al tegen de netten, maar met Mignolet in doel mag je daar niet van uitgaan. De doelman haalde daarna nog een paar fantastisch reflexen uit de kast. Wat een keeper is dat toch. Geef hem gewoon die Gouden Schoen. Die gast is ongelooflijk. Ook op de poging van Refaelov deed hij nog iets ongelooflijk.

Abakar Sylla kreeg nog rood nadat hij met de voet vooruit door ging op Stroeykens, maar het veranderde niks meer aan de stand.

© photonews