Vanaken over de mogelijk zeer lange schorsing van Sylla: "Normaal dat het af en toe fout loopt"

De uitsluiting van Abakar Sylla overschaduwde de overwinning van Club Brugge op bezoek bij RSC Anderlecht.

Abakar Sylla ging in de slotfase met twee voeten vooruit vol op het scheenbeen van Mario Stroeykens. De Clubspeler werd met rood van het veld gestuurd.

Zelfs trainer Carl Hoefkens moest eraan te pas komen om de 19-jarige speler te kalmeren. Hem wacht wellicht een wekenlange schorsing. Hans Vanaken zag het allemaal gebeuren.

“Het is normaal voor zo'n jonge gast dat het af en toe fout loopt. Er komt dit seizoen heel wat op hem af, en de druk is groot”, klonk het in Het Nieuwsblad bij Vanaken. “We moeten hem nu ook niet met de vinger wijzen. Hij zal hier uit leren.”