Club Brugge maakte het zichzelf moeilijk: "Eigenlijk deden we het een beetje onszelf aan"

Club Brugge won zondag op bezoek bij Anderlecht, al was het in de slotfase nog pompen om de zege vast te houden.

Club Brugge moest opnieuw rekenen op een sterke Simon Mignolet om de drie punten mee naar Brugge te nemen in het Lotto Park.

“We deden het eigenlijk een beetje onszelf aan, vind ik. Er was bijna geen druk meer naar voor, we konden de bal nog nauwelijks in de ploeg houden en misschien stonden we ook iets te laag. Daardoor lieten we Anderlecht opnieuw in de wedstrijd komen”, zegt Brandon Mechele op de website van blauwzwart.

“Gelukkig hield Simon ons alweer overeind en komen we hier weg met een krappe 0-1 overwinning. Eigenlijk is het onwaarschijnlijk tot wat onze doelman in staat is, fenomenaal is het. Vooral die bal die hij in twee tijden nog van de lijn weet te keren was ongelooflijk.”

“Ik dacht eerlijk gezegd dat die bal erin zou gaan, maar dan springt hij nog recht en kan hij met een ultieme reflex toch nog de gelijkmaker voorkomen. Nu, vanaf de tweede helft hadden we eigenlijk volledig controle over de wedstrijd. We kregen een paar kansjes en dan onze winninggoal was heel mooi om te zien hoe Casper finaal de bal in doel schoot.”