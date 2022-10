Hoefkens feliciteert Anderlecht en geeft ook update over situatie van Noa Lang

Carl Hoefkens heeft geen konijnenpoot nodig, hij heeft immers Simon Mignolet. "Geluk? Da's geen geluk, maar klasse. Dat heb je nodig. Dan dwing je ook geluk af", zei hij.

En gelijk heeft hij. Na een atypische eerste helft rechtte Club na de rust de schouders. "Het was zeer moeilijk om de juiste flow te vinden", aldus Hoefkens. "Anderlecht speelde met veel intensiteit, echt waar: chapeau. Het was moeilijk om ruimtes te vinden. Bij de rust hebben we de posities van Hans en Casper veranderd en daarna vonden we die ruimtes wel. Het laatste kwartier kwam Anderlecht full force en dan werd het heel moeilijk om de voorsprong vast te houden. Maar ja, de klasse dus van Simon. Iiedereen heeft zijn job gedaan."

Hoefkens zei begin deze week nog dat hij meer geniet van het trainersvak dan van zijn carrière als speler. Maar na twee zulke thrillers ook nog? "Ja, ik blijf daarbij. Het is ongelooflijk intensief. Ik ben deze week wel vijf jaar ouder geworden. Ik heb twee keer die laatste vijftien minuten moeten ondergaan. Maar het doet nog meer plezier om ze zo te zien werken."

Niet geroteerd? Dat was geen statement

Nochtans hadden we verwacht dat hij ging roteren, maar toch stond zijn CL-elftal aan de aftrap. "Dat was geen statement naar de andere spelers toe. Dit was de ploeg waarvan ik dacht dat we er een resultaat mee konden halen."

En Noa Lang? Hoe zit het daarmee? Hij werd uit de selectie gelaten nadat hij het wat liet hangen op training. "Ik ga zijn situatie persoonlijk met hem bespreken. Ik wil absoluut niet dat dit uitvergroot wordt. Voor de toekomst is er niks bepaald. Dat kan zelfs de nabije toekomst zijn", aldus Hoefkens.