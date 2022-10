Wesley Hoedt is teleurgesteld na nederlaag tegen Club Brugge: "Jammer dat er geen doellijntechnologie is"

Club Brugge won met 0-1 op het veld van aartsrivaal Anderlecht. Wesley Hoedt zag zijn gelijkmaker door een (opnieuw) weergaloze Simon Mignolet van de lijn gered worden: "Heel zuur voor ons"

Hoedt beseft dat de Brugse doelman in een goede vorm verkeert en vandaag Club puntenverlies voorkwam: "Mignolet heeft Club Brugge vandaag de drie punten bezorgd, dat is heel zuur voor ons. Ik haal wel vertrouwen uit de reactie die we hebben gegeven want we spelen een sterke wedstrijd, maar we moeten die bal er gewoon inschieten zo simpel is het. Het is een stap vooruit want we toonden passie en grinta vandaag, maar we blijven Anderlecht en we moeten hier punten halen."

De Nederlander kopte in de slotminuten Anderlecht nog bijna op gelijke hoogte: "Het is jammer dat we geen doellijntechnologie hebben want volgens mij ging de bal over de lijn, het blijft echt heel zuur voor ons."