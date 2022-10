Degryse ziet dat Anderlecht nu iets heeft om op te bouwen: "Mazzu is geen item - niet aan twijfelen"

Ondanks de nieuwe nederlaag heeft Felice Mazzu iets waar hij op verder kan bouwen. "Een referentiematch", noemde hij het gisteren. Ook Marc Degryse zag dat het niet slecht was tegen Club Brugge.

"Ik vond Anderlecht goed voor de dag komen: de intensiteit en het positiespel waren goed, op de flanken deed een scherpe en gretige N’Diaye het prima tegen Skov Olsen en Murillo won het van Buchanan, getuige de twee kansen die hij aanbood. Ook Arnstad beet van af zich tegen Vanaken, met onder meer enkele balrecuperaties", klinkt het in HLN.

Degryse ziet dan ook geen enkele reden om Mazzu nu in vraag te stellen. "Ze staan waar ze staan en de problemen zijn gekend - ze scoren moeilijk. Silva blijf ik een goeie speler vinden maar het kan nog net wat beter, al blijft hij een jongen van 20 die toch veel gewicht moet dragen. Maar de intensiteit was er en dat moet er elke keer zijn. Met deze prestatie kan Anderlecht aan de slag. Mazzu is geen item - niet aan twijfelen."