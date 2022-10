Mazzu ziet "Mignolet met meer dan zeven handen", maar was tevreden met reactie: "Blij dat ik nog de steun heb van mijn spelers"

Wat moet je als coach zeggen na zo'n match? Enkel dat je fier kan zijn op wat je spelers op de mat hebben gebracht. Het enige wat Felice Mazzu zich kon beklagen was dat er geen enkele bal tegen de netten vloog in hun voordeel. Maar daar had Simon Mignolet ook wel wat mee te maken.

Mignolet dreef de Anderlecht-coach en zijn spelers tot wanhoop. Carl Hoefkens noemde hem 'de man met zeven armen'. "Maar zeven?", schudde Mazzu het hoofd. "Ik weet niet hoe ik hem moet beschrijven. Hij is gewoon magisch. Hij wint punten voor zijn ploeg. Dat hebben jullie vandaag ook gezien. Zonder Mignolet verliezen we niet en pakken we misschien zelfs drie punten."

Mazzu kon wel tevreden zijn over de mentaliteit natuurlijk. "De spelers hebben al dikwijls het verwijt gekregen dat ze niet de juiste mentaliteit lieten zien. Ze hebben vandaag getoond dat ze dat kunnen. Dit is een referentiematch voor de toekomst. Met de mentaliteit, de vechtlust en de inzet van vandaag kunnen we verder."

Arnstad? Dat is de mentaliteit van de andere kant van Europa

De spelers lieten zo ook zien dat ze nog voor hun coach door het vuur wilden. "Dat doet deugd. Ik ben blij dat ze nog achter mij staan, maar het belangrijkste is dat je punten pakt. Momenteel willend e ballen er niet in. Er waren wel veel positieve punten en ik hoop dat ze zich daaraan optrekken."

Mazzu gaf ook een duidelijk signaal door Lucas Stassin en Mario Stroeykens de voorkeur te geven op Yari Verschaeren en Lior Refaelov. In totaal stonden er vijf tieners op het veld. "Als trainer moet je keuzes maken. Als het niet werkt, moet je oplossingen zoeken. Jong of niet, als je het verdient, sta je op het veld. Kristian Arnstad? Ja, vandaag heeft hij zijn stempel gedrukt. Het is een speler die nooit opgeeft. Dat is ook de mentaliteit van de andere kant van Europa."