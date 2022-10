Mignolet weer weergaloos: "Hoe ik dat doe? De mentaliteit om nooit op te geven! Blij dat ik de fans weer een mooi moment kon geven"

Vergeet die verkiezing in januari. Maak er gewoon een eresaluut aan Simon Mignolet van. Met kop en schouders de beste voetballer in België. Tegen Anderlecht stond hij er opnieuw met een paar weergaloze reddingen. Wat een week voor de doelman.

Resultaatbepalend in Madrid en in Anderlecht. Dat zijn de wedstrijden waarmee je in de kijker loopt natuurlijk. Maar Mignolet is gewoon al heel het jaar uitstekend. Die redding op de kopbal van Wesley Hoedt was al bijzonder straf, maar dan moest het strafste nog komen. Toen Silva leek te gaan binnenduwen, pakte hij de bal en kwam daarna nog eens met een razendsnelle reflex om de bal uit zijn doel te houden.

"Hoe ik dat doe? De mentaliteit om nooit op te geven. Ik ben gewoon blij dat ik opnieuw een leuk moment heb kunnen geven aan de fans", aldus Mignolet.

Club leek wel niet op de ploeg die Madrid twee keer in bedwang hield. "Je komt van zo'n kamp tegen Atlético en dan ben je fysiek en mentaal toch vermoeid. Dan weet je dat je het over de streep moet trekken als je op voorsprong komt. Gewoon blijven strijden. En dan heb je soms een doelman nodig die zo'n ballen pakt."