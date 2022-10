Vanaken is tevreden met winst in het Lotto Park: "Wij komen hier met één doel naartoe en dat is winnen"

Hans Vanaken droeg met o.a. een knappe assist bij aan de overwinning van Club Brugge tegen Anderlecht eerder deze avond. De tweevoudige gouden schoen beseft dat Club zich moest herpakken in de competitie: "Een nieuwe misstap konden we ons niet veroorloven."

Hans Vanaken is opgelucht dat Club Brugge na vijf gelijke spelen tegen Anderlecht vandaag nog eens kon winnen: " We komen hier altijd naartoe met maar één doel en dat is winnen. Het was een match die verschillende kanten uit kon gaan, wij maken onze kansen af en zij niet. Het is moeilijk om direct na de wedstrijd te concluderen of een gelijkspel meer terecht zou zijn geweest. Ze hadden een bal tegen de paal en gevaarlijke voorzetten maar we mogen Simon (Mignolet) ook heel dankbaar zijn.

Vanaken besefte dat een nieuwe uitschuiver geen optie was: "Het is en blijft een wedstrijd die altijd hoog aangeschreven staat, dat merk je ook aan beide supporterskernen. Na die geweldige Europese avonden moesten we ons vandaag bewijzen, een misstap zoals tegen Standard en Westerlo konden we ons niet veroorloven. Vandaag stonden twee ploegen tegenover elkaar die een Europese wedstrijd in de benen hadden, maar als topclub zijnde moet je twee wedstrijden per week kunnen spelen en daar ook voor klaargestoomd zijn."