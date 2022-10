Carl Hoefkens geeft woordje uitleg bij niet-selectie van Noa Lang

Noa Lang haalde voor het duel tegen Anderlecht de wedstrijdselectie niet. Iets waar veel supporters van opkeken.

Tegen Atletico kwam Noa Lang niet van de bank, voor de match tegen paarswit zat de Nederlander zelfs niet in de wedstrijdselectie. “Noa heeft het op dit moment moeilijk met zijn status”, vertelde Hoefkens voor de wedstrijd. “Heb ik ook begrip voor. Dat wil niet zeggen dat het naar de toekomst toe bepalend gaat zijn. Of zelfs naar de nabije toekomst. Maar het is wel een signaal dat ik wil zenden.”

Hoefkens had er een gesprek over met Lang. “Maar ik spreek veel met Noa. Het is gewoon een situatie die kan voorvallen. Met andere spelers ook. We kijken naar de toekomst en komen er sterker uit. Op zo’n moment is het niet vanzelfsprekend om als speler zo’n situatie te begrijpen. Dan is het voor mij belangrijk om duidelijk te zijn.”