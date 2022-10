René Vandereycken maakt zijn keuze: "Hij was de uitblinker bij Anderlecht"

Het was toch even kijken toen Mazzu zowel Rafaelov als Verschaeren niet in zijn basiselftal tegen Club Brugge zette.

Anderlecht speelde één van zijn beste wedstrijden van het seizoen, maar dat leverde echter geen punten op. En dat zonder Refaelov en Verschaeren in de elf. “Arnstad was de uitblinker bij Anderlecht. Vooral in de eerste helft. Hij presteert heel regelmatig. Silva heeft dan weer goede momenten, maar ik geloof niet dat hij tot de Europese top behoort op dit moment”, zegt René Vandereycken aan Het Nieuwsblad. “Hij moet nog aan maturiteit winnen. Het woord process spreken ze bij Anderlecht niet meer uit, maar ze zijn er nog mee bezig. RSCA slaagt er nog niet in om een stabiel elftal uit te bouwen over jaren heen.”