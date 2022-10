Cercle Brugge geeft Kas Eupen een pak voor de broek in belangrijk degradatieduel

Cercle Brugge wint dankzij een uitstekende Kevin Denkey de belangrijke degradatietopper tegen Eupen.

De aftrap werd gegeven door Sam Kerkhofs van de 90 Minutes podcast. Hij was uit de trommel gekomen als Cercle Brugge watcher van de week en kreeg zelf een shirt met als naam "Trainer Sam".

Eerste helft

Cercle Brugge begon het gretigste aan de partij. In de eerste 10 minuten duiken Popovic en Denkey al op voor doel. Na een kwartier kan Jeggo van Eupen dreigen met een schot, maar één van zijn teamgenoten stond buitenspel. Cercle nam het heft en in handen en was de betere ploeg.

Na 25 minuten volgde de beloning. Kevin Denkey stond op de juiste plaats en zette de 1-0 op het bord. Amper 5 minuten later stond de dubbele voorsprong daar. Een prima voorzet van Ueda en Somers knalde de baal staalhard tegen de netten.

Eupen kreeg geen voet aan de grond en alles wat de klok sloeg was 'De Vereniging'. Dit werd nog maar eens in de verf gezet in de 37ste minuut. Ueda was voordien nog aangever, maar nu de doelpuntenmaker van dienst. Zo stond het voor rust al 3-0.

Eupen kreeg een terechte strafschop in het slot van de eerste helft. Wie anders dan Stef Peeters zette zich achter de bal en schoot staalhard binnen in de onderhoek.

Tweede helft

Met een dubbele wissel probeerde Eupen het tij te keren, maar veel zoden had dit niet aan de dijk. Het was Cercle dat het beste uit de kleedkamer kwam met twee kleine kansen via Ueda en Denkey. Stelselmatig ging het tempo uit de partij door vele blessurebehandelingen.

Het eerste grote moment van opwinding was er in de 72ste minuut. Cercle kreeg een strafschop, maar Hotic schoot naast het Eupense doel. Zo bleef het 3-1. Al zou dit niet lang duren.

Toen begon het Kevin Denkey moment. De aanvaller van Cercle maakte de 4-1 in de 77ste minuut en met het prachting afstandsschot kwam de 5-1 via zijn voet op het scorebord. Met drie doelpunten toonde de Brugse aanvaller zich weer heel belangrijk.