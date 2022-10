Eupen-kapitein Stef Peeters woedend op ploegmaats na zware nederlaag: "Voor velen is het al moeilijk om op training te presteren"

Bernd Storck probeerde de rust te bewaren na de zware nederlaag van Eupen tegen Cercle Brugge, maar Stef Peeters bewandelde een andere weg. De middenvelder was bijzonder streng voor zijn ploegmaats.

Peeters ging voet vooruit in op zijn eigen ploeg. "We zijn afgetroefd op mentaliteit, op de tweede bal en op de goesting om er iets van te maken", aldus de kapitein bij Sporza. "We zijn niet klaar om tegen de degradatie te spelen. Het was een nul over de hele lijn. Op geen enkel moment konden we aanspraak maken op een gelijkspel, laat staan op de drie punten. Sommige spelers moeten eerst eens denken wat nodig is om in eerste klasse te blijven."

En hij ging door. "Iedereen moet voor zichzelf eens uitmaken wat je elke dag moet brengen en niet enkel op zaterdag of zondag. Je moet ook dagelijks de juiste dingen doen en dat is blijkbaar een probleem. Voor veel spelers blijkt het al moeilijk te zijn om elke dag op training te presteren. Iedereen moet voor zichzelf uitmaken of hij genoeg doet om de club in eerste klasse te houden."