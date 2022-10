Charles Vanhoutte na ruimste zege Cercle sinds 2018: "Misschien waren wij wel zo stérk"

Cercle Brugge won zaterdagavond met maar liefst 5-1 van Eupen.

De 5-1 zege tegen Eupen was de grootste van de Vereniging sinds de terugkeer naar eerste klasse in 2018. En de score kon nog hoger zijn want Denkey en Ghobo lieten nog enkele kansen liggen.

Denkey scoorde wel een hattrick tegen de Panda's. "Ik ben heel blij voor Kevin Denkey dat hij drie ballen tegen de touwen kon vlammen. Ik heb een hele goeie band met die jongen en geloof sterk in zijn mogelijkheden", zei Charles Vanhoutte achteraf.

De kapitein van Cercle werd na een uur gewisseld, en speelde geen negentig minuten zoals wel meer dit seizoen. “In Gent omdat ik toen met rood flirtte, nu omdat ik al vroeg in de match op de achillespees was aangetikt. Met de komende midweekmatch dinsdag op Seraing in het achterhoofd wilde de coach geen onnodig risico’s nemen."