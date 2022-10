Sensatie op Sclessin: Standard rolt Antwerp dankzij blitzstart volledig op in eerste tien minuten, Genk blijft op kop

Wie tien minuten te laat op Sclessin was, had alles al gemist. Standard had Antwerp dan al helemaal in de pan gehakt. Door de tweede nederlaag van Antwerp in de competitie is Genk de leider na 12 speeldagen.

Van Bommel had een opvallende keuze gemaakt door zowel Frey als Janssen aan de aftrap te brengen. Er was amper tijd om te zien of daar muziek in zat, want in defensief opzicht gingen al snel de alarmbellen af bij de bezoekers. Dønnum mocht langs links al te makkelijk de rechthoek in dribbelen, William Balikwisha duwde aan de tweede paal zijn voorzet binnen (1-0).

Op dat moment was de wedstrijd nog geen twee minuten ver. Ook Drăguș vond de ruimte op links. De Roemeen pakte vervolgens nog uit met een fraaie individuele actie en de afwerking mocht er ook zijn: knap de 2-0 in de linkerbovenhoek geplaats. De Luikse aanvalsgolven bleven maar komen. De 17-jarige Çanak had van Deila zijn kans gekregen en plaatste van in de zestien meter de 3-0 in de linkerhoek.

Natuurlijk was de youngster door het dolle heen. Vines werd na ruim een kwartier al uit zijn lijden verlost. De flankverdediger van Antwerp had dan eigenlijk ook wel een assist achter zijn naam kunnen hebben, want Alderweireld kopte net voordien zijn vrijschop naar doel. De parade van Bodart was nodig. De doelman van Standard had eerder ook al een schot van Gerkens prima verwerkt.

Het was dus niet dat Antwerp volledig ongevaarlijk was in de openingsfase, maar het stond na tien minuten wel al 3-0 achter. Match dan al gespeeld. Na dat dolle begin liet Antwerp zich meer gelden en wachtte Standard stamnummer 1 laag op. Er was dan voor de Great Old geen doorkomen meer aan.

De Rouches hadden nog wel zin in meer, want ze pakten in de tweede helft opnieuw uit met een enthousiaste start. Deze keer zonder verdere averij aan te richten, maar dat was dan ook het enige waar ze zich in Antwerpen gelukkig over mochten prijzen. Standard rukt op naar de top vijf, Antwerp moet gewend geraken aan het afsluiten van een voetbalweekend zonder leider te zijn.