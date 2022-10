Denis Dragus weet waarom Standard het zo goed doet tegen topclubs

Standard pakte zondag nu ook de scalp van competitieleider Royal Antwerp FC in de Jupiler Pro League.

Standard stond na amper 10 minuten spelen al 3-0 op voorsprong tegen leider Royal Antwerp FC. Opvallend was dat de doelpunten gevierd werden langs de zijlijn.

“De coach heeft van ons een grote familie gemaakt”, klonk het bij Dragus. “Een van de assistenten had voorspeld dat ik ging scoren. Daarom wilde ik hem betrekken in de vreugde. Maar blijkbaar had hij hetzelfde gezegd tegen Canak”, klinkt het bij Het Nieuwsblad.

Royal Antwerp FC was niet de eerste topclub uit de Jupiler Pro League die voor de bijl ging op Sclessin. En volgens Dragus is daar een reden voor. “Waarom we altijd goed zijn tegen de topclubs? Omdat we zelf een topclub zijn, tiens.”