Amallah is geen probleem meer voor Standard: "Ik zou mij niet meer druk maken over hem"

Standard zette zondagmiddag in nauwelijks tien minuten leider Royal Antwerp FC helemaal opzij.

Een pijnlijke namiddag voor The Great Old, maar de verdienste daarvoor mag volledig naar Standard gaan. “Vinnigheid, snelheid, techniek, druk op de man in balbezit… Chapeau voor wat trainer Deila neerzette, en dat met nauwelijks twee zomeraanwinsten in de basis”, zegt Patrick Goots bij Gazet van Antwerp.

Zo goed dat ze volgens de analist zelfs niet meer moeten kijken achter wat er met Amallah gebeurt. “Als ik zie wat zijn bende teweegbrengt, dan zou ik mij in zijn positie niet te druk maken over de contractperikelen rond Amallah. Er staat een team dat vlot de top acht kan halen.”

Voor Antwerp wordt het wonden likken. “Dit verlies moet zo snel mogelijk rechtgezet worden. Het voordeel is dat Antwerp donderdag al Oostende ontvangt, een must win in aanloop naar de topper tegen Genk. Van Bommel kennende verwacht ik dat over deze nederlaag een hartig woordje zal gesproken worden.”