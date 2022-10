Standard heeft de juiste coach gevonden: "Ik zou liever wedstrijden winnen met 5-4, maar dat zit er nog niet in"

Ere wie ere toekomt: de Amerikaanse eigenaars van Standard hebben de perfecte coach voor hun club gevonden. Ronny Deila is even vurig als het publiek in de Vurige Stede. En hij maakte in korte tijd een oorlogsmachine van de Rouches.

De voorbije zeven matchen slikten de Luikenaars amper drie doelpunten. De eerste vijf waren dat er twaalf..."We speelden nog met vier verdedigers en raakten het vertrouwen kwijt. Er was geen zekerheid. We hebben het omgezet naar een systeem met drie verdedigers en wingbacks. Natuurlijk: ik zou liever wedstrijden winnen met 5-4 en kans na kans creëren. Dat zit er nog niet in."

Club Brugge en nu Antwerp, de Rouches laten meer punten liggen tegen laagvliegers. “We zijn sowieso beter tegen de topteams”, was Deila eerlijk. “Want dan hoeven we het spel niet te maken. Als je een Antwerp, Club of Genk bezig ziet, herken je de patronen. Zij komen met drie à vier man tegelijk in de box. Daar wil ik ook naartoe. Maar zolang we geen goals slikken, doen we mee. En dat moeten we blijven doen”