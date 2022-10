Gerkens en Butez analyseren Antwerpse horrorstart: "Lag niet enkel aan het tactische, leidersplaats doet er nog niet toe"

De horrorstart van Antwerp op het veld van Standard zal nog wel even nazinderen. Butez en Gerkens, twee mannen die in principe zich altijd van hun taak kwijten, konden ook de ruime nederlaag niet vermijden.

"Het stond snel 3-0 natuurlijk. Dan is het moeilijk om nog terug te keren. Ik denk wel dat er nadien een reactie kwam, maar die was te laat", oordeelde Jean Butez, die zich op korte tijd dus drie keer moest omdraaien. De Antwerp-spelers hadden elkaar nog gewaarschuwd om het niet te makkelijk op te nemen. Daar was tijdens dat openingsoffensief van Standard weinig van te merken.

Leren

"Voor hen was het een thuismatch, voor hun publiek. Wij waren vergeten om de duels aan te gaan. We moeten deze wedstrijd snel vergeten, maar tegelijkertijd valt er veel uit te leren. Sommigen waren aan de bal nog wel goed, maar zonder bal was het iets anders", merkte Butez op.

"De trainer heeft ons gezegd dat we meer in het duel moesten zitten." Van Bommel was ook met een ander systeem aan de match begonnen en dat bleek geen succes. "Als je 3-0 achter komt na tien minuten, moet het ergens fout zitten. Het lag niet enkel aan het tactische", wilde Gerkens het daar niet op steken. "Er lagen meer fouten aan de basis. We kwamen nooit echt in de ruimte van de tegenstander die de bal had."

Het werd dan ook een mentaal spelletje natuurlijk en ook op dit vlak moest Antwerp het afleggen. "Op zo'n dingen kun je je nooit voorbereiden. Het is op dat moment zelf dat het tegenzit of meezit. Het was zo dat we als groep niet gegroepeerd genoeg stonden, waardoor we altijd te laat kwamen. Het lijkt dan dat je niet scherp genoeg bent, terwijl we eigenlijk nooit echt in het duel zaten."

Offday

"We kwamen er niet eens toe om te tonen dat we echt wel wilden. Het was een samenloop van omstandigheden", zag Gerkens het als een collectieve offday. Antwerp is nu wel leider af. "De leidersplaats doet er nog niet zo veel toe. Ik denk dat de prijzen pas aan de meet worden uitgedeeld. Daarom dat we zo snel mogelijk de knop moeten omdraaien zodat er geen kloof komt met Genk."

"Het belangrijkste is dat we naar onszelf kijken", voegt de middenvelder daar nog aan toe. Butez is het met hem eens. "Dat we de leidersplaats kwijt zijn, vind ik niet al te belangrijk." Antwerp zit nu wel aan twee nederlagen in drie matchen. Zegt dat toch iets over de vorm? "Je moet onze twee nederlagen bekijken in een reeks van elf matchen", houdt de doelman het totale plaatje voor ogen.