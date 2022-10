Opletten voor Antwerp: "In de laatste maand kan je nog veel weggooien"

Royal Antwerp FC ging met 3-0 onderuit op Standard. Veel tijd om na te denken is er echter niet.

De nederlaag tegen Standard moet snel doorgespoeld worden. Deze week volgen immers nog wedstrijden tegen KV Oostende en vooral de topper tegen Racing Genk.

Na tien minuten was de partij al gespeeld. “In zijn totaliteit was het ook na die eerste 10 minuten een zwakke wedstrijd van Antwerp. De coach kan dan wel zeggen dat het in de laatste 80 minuten 0-0 was. Dat slaat natuurlijk nergens op”, zegt Peter Vandenbempt op Sporza.

“Maar goed, het glas is nog altijd meer dan halfvol voor Antwerp. Het heeft 10 keer gewonnen op 12 wedstrijden. Maar tegelijk kan je ook zeggen dat Antwerp 2 keer verloren heeft in de laatste 3 wedstrijden.”

“Zondag is er – na de midweekspeeldag - de topper tegen de nieuwe leider KRC Genk. Voor het WK zijn er ook nog duels tegen Anderlecht en Club Brugge. Je kan in de laatste maand voor het WK natuurlijk nog veel weggooien.”