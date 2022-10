Vele jonge Standard-ontdekkingen manifesteren zich tegen Antwerp: "Zo'n tien minuten, dat is 'once in a lifetime'"

Het is op zich al straf van Standard om zo uit te pakken tegen Antwerp. Om het met jonge ontdekkingen te doen en met zo'n ijzersterk wedstrijdbegin, maakt het alleen maar mooier.

Uitblinkers genoeg bij Standard. De 17-jarige Çanak was daar zeker en vast bij. De aanvaller stond voor het eerst in de basis, net zoals Marlon Fossey op rechts. Ook de Amerikaan is een leuke speler, zowel aan de bal als in het duel. "Ik heb dit nog nooit meegemaakt", zei de 23-jarige Fossey over dat opvallende begin, met drie goals in tien minuten. "Misschien maak ik dat nooit meer mee. Zo'n tien minuten, dat is 'once in a lifetime'".

Al de jongens die hun kans kregen, voetbalden vrank en vrij. "Ik was zelf wel wat nerveus, dat zijn de meesten wanneer ze op het veld stappen. We geloven in elkaar: dat neemt de zenuwen al voor een stuk weg. Aan het eind van de dag is het gewoon voetbal, het spelletje dat we al heel ons leven spelen. En een snel doelpunt helpt ook zeker."

Van Engeland naar België

Fossey, die al op jonge leeftijd in Engeland ging spelen en belooft snel Frans te leren, heeft het ook over zijn aanpassingen aan het leven in België. "Het is een andere levensstijl. Ik probeer mijn plek te vinden in een nieuwe stad. Er zijn veel dingen gaande, maar ik heb al kunnen leren van een uitleenbeurt vorig seizoen. Ik geniet wel van mijn tijd hier, ik kan niet klagen."

Denis Drăguș is een voor ons al gekendere naam, maar de Roemeen is ook nog maar 23. Knap hoe hij de 2-0 maakte. "Kunnen scoren in zo'n match: ik ben blij met mijn mooie doelpunt. We hebben een zeer goede match gespeeld tegen een goede ploeg. We hebben de drie punten kunnen pakken en daar draait het om." Drăguș beseft maar al te goed wat dit betekent in de stand. "We komen nu op een gedeelde vierde plaats, hé."