'Man van de match' in Standard-Antwerp was ... een 17-jarige: "Deed het ongelooflijk, heeft grote toekomst voor zich"

Een 'man van de match' kan ook een jongeman zijn. Een 17-jarige zelfs. In Standard-Antwerp was dat alleszins het geval.

Er waren zeker meerdere uitblinkers bij Standard, maar de prestatie van Cihan Çanak was het meest indrukwekkend. Vanwege zijn jonge leeftijd en het feit dat hij voor het eerst aan de aftrap kwam. Ook vanwege zijn manier van spelen: hoe hij zich aanbood, hoe hij wegdraaide van tegenstanders, hoe hij het afmaakte bij de 3-0. Straalde enorm veel energie uit.

Trainer Ronny Deila had er alle vertrouwen in dat het toptalent het goed zou doen. "Ik maakte me daar totaal geen zorgen over. Ik heb hem bezig gezien op training en bij de beloften. Hij heeft kwaliteiten. Hij is een moeilijke speler om tegen te spelen. Hij kan verdedigen en aanvallen. Hij heeft het ongelooflijk gedaan."

© photonews

Deila ziet de glansprestatie van Çanak als een voorbeeld voor alle Standard-jongeren. "Het is een teken naar alle jonge spelers dat je aan spelen kan toekomen. Ook als je in het tweede elftal zit: wees de beste speler die je kunt zijn en dan kan je dicht bij de eerste ploeg aanleunen."

Marlon Fossey was ook één van die spelers die zijn kans kreeg en greep bij Standard. De Amerikaan keek eveneens met grote ogen naar wat Çanak op de mat bracht. "Het was één van de beste prestaties die ik ooit gezien heb van zo'n jonge speler. Hij was voor mij de man van de match en heeft zeker een grote toekomst voor zich." Daar kunnen we het alleen maar volmondig mee eens zijn.