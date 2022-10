Coaches na #STAANT: Van Bommel ziet ploeg vechten tegen zichzelf, Deila spreekt nog geen ambitie voor top 4 uit

Mark van Bommel kon zijn ploeg in het begin amper herkennen. Ronny Deila ziet Standard bij de top 4 dan weer aanleunen, al wil de Noor niet zeggen dat dit ook de ambities van de Rouches moet zijn.

"Na negen minuten was de wedstrijd eigenlijk al afgelopen, tenzij je voor rust de 3-1 zou maken. Alle tweede ballen, duels en halve duels vielen bij Standard voor de voeten. Ik had absoluut vooraf niet het gevoel dat het minder zou zijn. Ik denk dat iedereen verrast is als je zo start. Alles zit dan mee bij de tegenstander en wij doen het gewoon slecht", had Mark van Bommel het over dat merkwaardige wedstrijdbegin.

De Antwerp-coach paste zijn systeem ook aan: wat was zijn tactisch plan? "We wilden druk zetten op drie centrale verdedigers." Na ruim een kwartier wisselde de Nederlander weer. Waarom die keuze? "Wat was de stand ook weer? Om meer controle te krijgen. Die kregen we ook, zonder dat we gevaarlijk waren. Zolang die ene goal uitblijft, vecht je tegen jezelf."

Niet alles overboord gooien

Van Bommel vond niet dat Standard de hele match de wet dicteerde. "Een ploeg speelt nooit negentig minuten dat voetbal. Ze scoorden wel op de juiste momenten. Nadien waren ze agressiever. We zijn begonnen met een spelwijze. Binnen die spelwijze kunnen we variëren, maar het is niet zo dat je alles anders moet gaan doen als je een keer verliest." Geen plannen dus om alles overboord te gooien.

© photonews

Wie dat al helemaal niet moet doen, is Ronny Deila. "Het was een speciale wedstrijd. We hebben veel verdedigd en hebben geen grote kansen weggegeven. Dat zegt veel over het teamwork en discipline. Ik ben natuurlijk heel tevreden over de prestatie. Ploegen als Antwerp zijn goed aan de bal en spelen offensief. Je moet dan een goede organisatie hebben en die was fantastisch."

Het is niet de eerste keer dat Standard een (andere) topclub over de knie legt. "We hebben het ook al tegen Club Brugge klaargespeeld. Dit zijn heel belangrijke punten. Tegen de topploegen kunnen we verdedigen en counteren. Je moet verdedigend de basis leggen en dat doen we nu. Thuis spelen doet ook altijd wel iets."

Energieke Standard-spelers bekoren

De prestaties van de youngsters kunnen hem ook bekoren. "We hebben jonge, energieke spelers. Ze hebben het heel goed gedaan. Als je je kansen dan nog eens afmaakt, maakt dat het ook makkelijker. We moeten nog meer creëren, maar hebben de tegenstander ook geen kansen geboden." Ambities voor play-off 1 wilde hij nog niet uitspreken. "Of top vier een doel kan zijn? We moeten de voeten op de grond halen."